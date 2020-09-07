 زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة جزيرة فانواتو - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة جزيرة فانواتو

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:40 ص

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي.

ووقع الزلزال على بعد 73 كيلومترا شمال شرق عاصمة الجزيرة بورت فيلا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) حتى الآن، كما لم ترد أنباء حول وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح إنه تم الشعور بالزلزال نحو الساعة الخامسة واثنا عشر دقيقة بالتوقيت المحلي (0612 بتوقيت جرينتش). وقد ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر نفس المنطقة الساعة الخامسة و تسعة وعشرين دقيقة.


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