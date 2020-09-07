إعصار هايشن يضرب كوريا الجنوبية وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات القطارات

أعلنت هيئة أرصاد كوريا الجنوبية الجوية أن إعصار "هايشن" الذي تصاحبه الرياح العاتية والأمطار الغزيرة يتجه شمالا إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية صباح اليوم الاثنين، مما جعل البلاد تحت تأثيره مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية - حسبما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بأن اقتراب الإعصار من بوسان أدى إلى قطع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار وعمود إشارة المرور. وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 580 منزلا في الجزء الجنوبي من المدينة.

وتسبب الإعصار الذي تصاحبه الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، في حدوث انهيار أرضي بالقرب من نفق على الطريق الذي يربط المدينة بـ تشانجوون. وأغلقت السلطات 23 طريقا على ضفاف النهر وواجهة المحيط كإجراء أمان ضد الفيضانات.

وأعلنت كوريا الجنوبية إيقاف القطارات التي تعمل بين بوسان والمدن المجاورة لها، بينما كان مترو الأنفاق يعمل كالمعتاد، مع سرعات أبطأ على بعض الطرق فوق الأرض.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة كوريا للمطارات إيقاف 298 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي لكوريا) وتم إصدار تنبيه من إعصار لجميع مطارات البلاد. وبالنسبة إلى إنتشون وجيجو وأولسان، كان هناك تحذير تغيير سرعة الرياح ودورانها ساري المفعول.

ويعد هذا الإعصار العاشر لهذا الموسم ويتحرك بسرعة 41 كيلومترا في الساعة فوق المياه على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق بوسان حتى الساعة الثامنة صباحا، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

ويبلغ ضغطه المركزي 996 هكتوباسكال وسرعة الرياح القصوى 40 مترا في الثانية. وضعفت رياحها قليلا من 43 مترا فى الثانية في الساعة الثالثة صباحا.

وكان الإعصار يمر فوق البحار على بعد 50 كيلومترا شمال شرق المدينة، ومن المتوقع أن يسافر على طول شبه الجزيرة الكورية حتى الساحل الشرقي حتى يصل إلى اليابسة في تشونج جين بكوريا الشمالية في منتصف الليل. ومن المتوقع أن يتبدد هناك.

يأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك، الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مخلفا قتيلين على الأقل، كما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتا عن آلاف السكان.