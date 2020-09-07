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تركيا تسجل 1703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:18 م
أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1703 إصابات، و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أشارت «الصحة التركية»، مساء الاثنين، إلى تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 252 ألفا و152.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.

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