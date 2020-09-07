الكويت: الاستعانة بـ439 من الكوادر الطبية الباكستانية لمواجهة كورونا

أعلنت الكويت، مساء اليوم الاثنين، الاستعانة بطواقم طبية من باكستان، للانضمام إلى كوادر وزارة الصحة الكويتية بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.



وقالت مصادر بوزارة الصحة الكويتية- في تصريح صحفي - إن عدد الطواقم الطبية التي تم الاستعانة بها لمساندة الكوادر الطبية الوطنية في مواجهة فيروس كورونا بلغ 439 كادرا، من بينهم 96 طبيبا، و280 ممرضا، بالإضافة إلى 63 فنيا.



من جانبه، كلّف مجلس الوزراء الكويتي، الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية؛ لنقل الطواقم الطبية المتخصصة من باكستان إلى الكويت.



وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استيائه إزاء بعض المظاهر السلبية والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغيرها، محذرا من النتائج والآثار التي تترتب على هذا التهاون، والتي تعود بالضرر على الجميع، وتؤدي إلى انتشار المرض والعدوى.



ودعا مجلس الوزراء، المواطنين الكويتيين والمقيمين إلى عدم التهاون في تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية، بما في ذلك تغطية الأنف والفم، والمسافات الآمنة والتجمعات في الحدود المتاحة، باعتبارها سلاما وأمانا وصحة للجميع.