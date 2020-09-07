ماكرون يجتمع مع رئيس الوزراء اليوناني لمناقشة العلاقات مع تركيا

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، يوم 10 سبتمبر؛ لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط، بما في ذلك العلاقات مع تركيا.

ووفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، أضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق قمة تستضيفها باريس وتضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان.

واندلعت في الأسابيع الأخيرة توترات كبيرة بين اليونان وتركيا، الحليفين في الناتو، على الرغم من الخلافات التاريخية، في منطقة شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة بدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان.

وأعلنت تركيا إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، قبل أسابيع، في الوقت الذي أعلنت فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص إجراء مناورات عسكرية أخرى في نفس المنطقة، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع حوادث محتملة في منطقة شرق المتوسط.