السلطات: أحد حرائق كاليفورنيا نتج عن ألعاب نارية في حفل للكشف عن نوع الجنين

أعلنت السلطات أن حريق إلدورادو في كاليفورنيا، الذي أتى على أكثر من 7 آلاف فدان منذ أن بدأ يوم السبت، نجم عن ألعاب النارية في "حفل للكشف عن نوع الجنين".

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بمدينة سان برناردينو في بيان يوم الأحد إن جهازا ناريا يولد الدخان استخدم أثناء الحفل أشعل النار.

وكانت الإدارة قد أصدرت تذكيرا للجمهور بأن ظروف الجفاف والطقس الحرجة تعني أن الحرائق يمكن أن تشتعل بسهولة. وتم احتواء حريق إلدورادو بنسبة 5% فقط حتى وقت متأخر من أمس الأحد.

وتشهد كاليفورنيا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق. وشهد الشهر الماضي حرائق غير مسبوقة في أنحاء الولاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية الكهربائية.