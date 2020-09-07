«100 مليون عاملة» أول أغنيات ألبوم رنا سماحة

طرحت الفنانة الشابة رنا سماحة، اليوم الأحد، كليب أغنية "١٠٠مليون عاملة"، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "7 رجالة".

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع حازم السعيد، ميكس وماستر خالد رؤوف، والكليب إخراج سامي بساط.

وكانت سماحة طلبت من الجمهور مشاركتها في اختيار اسم الألبوم، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو يتضمن عددا من الأسماء التي رشحتها للجمهور، وعلقت قائلة: "زي ما اتعودت إنكم دايما بتشاركوني كل حاجه قررت إن انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم".

وتضمنت اقتراحات رنا سماحة للجمهور لاختيار اسم ألبومها الجديد 10 أسماء هي، "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".