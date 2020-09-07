 الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:22 م

أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع سير الحوار الليبي، الذي انطلق أمس الأحد، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ويهدف إلى دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً مختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

ودعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - في بيان اليوم الاثنين - كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتويجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.


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