جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ينفذ عملية مباغتة شمالي البلاد

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية "مباغتة" ضد فلول الإرهاب بشمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي: "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب العراقية عملية مباغتة إستندت على جهد إستخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان أن "العملية التي نُفذت في محافظة كركوك بشمالي البلاد، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على إثنين آخرين بقضاء داقوق التابع للمحافظة".