رئيس الوزراء الجزائري: موعد بدء الدراسة سيتحدد وفقا لتطورات أزمة كورونا

قال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الاثنين، إن التاريخ النهائي لبدء العام الدراسي الجديد لم يتم تحديده، وإنه سيحدد وفق المعطيات الخاصة بوباء فيروس كورونا.

وأضاف جراد - في تصريحات اليوم - "لا نريد أن نغامر بأبنائنا وبأهلنا في هذه النقطة، ودخول المدارس سيكون منظما ببروتوكول دقيق".

وكان جراد شهد اليوم، انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط (المرحلة الإعدادية) للسنة الدراسية 2019-2020، التي بدأت اليوم بعد أن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وزار جراد ولاية البليدة (شمال) لتفقد أداء الطلبة للامتحانات، التي وصفها بأنها تجرى هذه السنة وسط ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ولاية البليدة كانت الولاية الأولى المتضررة من هذه الجائحة وكانت الدولة بالمرصاد، مضيفا "كنا شخصيا واقفين في الميدان منذ 30 مارس، والحمد لله الأمور تحسنت على مستوى الوطن، وهناك تطور كبير بفضل توعية المواطنين ووعي جماعي والتضامن القوي على مستوى كل الوطن مع ولاية البليدة في البداية، وكذلك بفضل العمل القيم للسلطات العمومية واستطعنا تدريجيا التحكم في الوضع".