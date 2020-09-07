مدير الصحة العالمية: العالم عليه أن يعزز استعداده للوباء التالي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الاثنين، إن العالم عليه أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة، وذلك نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال «تيدروس» في إفادة صحفية بجنيف: «هذا لن يكون آخر وباء، ويعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعدا - أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة»، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.