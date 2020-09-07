 الشرق الأوسط اللندنية: الحوار الليبي في المغرب يبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي - بوابة الشروق
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الشرق الأوسط اللندنية: الحوار الليبي في المغرب يبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي

القاهرة - د ب أ:
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:11 ص

أفاد تقرير إخباري ليوم الاثنين، بأن الحوار الليبي-الليبي، الذي بدأ أمس في منتجع بوزنيقة بالمغرب بين وفدي "المجلس الأعلى للدولة" و"مجلس النواب" (برلمان طبرق)، ركّز على مآل رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الليبية، فضلاً عن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادرها، أن طرفي الأزمة بحثا نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 أعضاء، بحيث يمثل كل عضو منطقة من مناطق ليبيا الثلاث؛ طرابلس وبرقة وفزان.

وتتعلق النقطة الثانية بمآل رئاسة الحكومة، إذ يعتبر محمد معز الكيخيا من المرشحين الذين لديهم قبول واسع، باعتباره شخصية مستقلة، لكنه يحظى بمنافسة من فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق.

 


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