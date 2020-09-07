وضع أفراد لجنة مكافحة كورونا في سلوفاكيا بالحجر الصحي بعد إصابة أحدهم

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جرى وضع أفراد لجنة مكافحة فيروس كورونا في الحجر الصحي، وذلك عقب ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس.

وكانت اللجنة قد أمضت عدة ساعات الخميس الماضي في مناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا مع عضو من وزارة الصحة، ثبت لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي، إن جميع أفراد اللجنة سوف يخضعون لاختبار فحص كورونا، وسوف يبقون في الحجر الصحي لحين صدور نتائج الفحص.

وأكد الوزير أن الجميع كان يرتدي الكمامات خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

وقد سجلت سلوفاكيا، التي يبلغ تعداد سكانها 5.4 مليون نسمة، 4636 حالة إصابة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة بالفيروس حتى اليوم، مما يجعلها من أقل الدول تضررا من الفيروس في أوروبا.

مع ذلك، ارتفعت حصيلة الاصابات اليومية بالفيروس في سلوفاكيا مؤخرا.