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يوروبول: تجارة الكوكايين ازدهرت أثناء جائحة كورونا

يوروبول
يوروبول
د ب أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:06 ص

قال متخصص يعمل لصالح وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، إن تجارة المخدرات غير المشروعة ازدهرت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ساشا ستروب، المحلل الاستراتيجي لتهريب المخدرات في وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تجارة الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بلغت "كميات قياسية".

وقال ستروب إن "كورونا لم يكن له أي تأثير على التهريب عبر الطرق البحرية"، واصفا تجارة المخدرات بـ"السوق المتنامية".

وعلى الرغم من صعوبة تقدير كميات المخدرات التي تم تهريبها بالضبط، لاحظ المحققون زيادة في كمية المخدرات التي تم مصادرتها.


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