تطهير برابخ مخرات السيول بمنطقة زرزارة جنوب سفاجا

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، سكرتير المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، بسرعة إنهاء أعمال تطهير برابخ ومخرات السيول.



وأوضحت المغربي أنه تم تشكيل لجنة للمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير برابخ مخرات السيول خاصة في منطقة زرزارة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسبًا لهطول الأمطار خلال موسم الشتاء.



وأشارت إلى أن هدف اللجنة هو متابعة برابخ ومخرات السيول، والاطمئنان على مدى جاهزيتها للاستعداد للسيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالى للمخرات.



ولفتت إلى شن منظومة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقد، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيثُ تم تمهيد الشوارع بالجليدر بمنطقة زرزارة والطريق الدائري، كما شملت إزالة ورفع كافة المخلفات الصلبة فى نطاق المدينة، ونقل المخلفات للمقلب العمومي.



وشددت المغربي على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدةً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.