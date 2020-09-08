ويكيليكس ينتقد رفض المحكمة إلغاء الاتهامات ضد مؤسسه

انتقد كريستين هرافنسون رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، اليوم الاثنين، قاضي المحكمة البريطانية التي تنظر قضية مؤسس الموقع جوليان أسانج المسجون حاليا، وذلك لرفضه إلغاء الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام الجديدة، بعد أن قال محامو أسانج إنه ليس لديهم وقت كاف لإعداد الدفاع.

وقال "هرافنسون" إن العديد من جماعات حقوق الإنسان التي كانت تعتزم متابعة جلسة الاستماع لم تتمكن من الوصول إلى بث الفيديو المباشر اليوم الاثنين.

وكتب إدوارد سنودن، مسرب المعلومات في الولايات المتحدة، الذي كشف عن برامج التجسس الجماعي التي تديرها وكالة الأمن القومي الأمريكية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن محاولة التسليم "محاكمة خبيثة".

وقال سنودن "حتى منتقدي الرجل يجب أن يدينوا ذلك باعتبارها محاكمة صورية.. إن الجريمة المعنية هي أعظم خدمة عامة قدمها موقع ويكيليكس على الإطلاق: فضح الانتهاكات التي تعود إلى عهد العراق".

وكان أسانج، قد جدد اعتراضه على نقله إلى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حيث استأنفت محكمة بريطانية الاستماع إلى طلب أمريكي لتسليمه.

وكرر المواطن الأسترالي أسانج معارضته لترحيله، في المحكمة الجنائية المركزية بلندن (أولد بيلي)، بعد أن أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة ضده في يونيو الماضي.

وقدمت المحامية ستيلا موريس، شريكة حياة أسانج وأم ابنيه، التماسا من منظمة "مراسلون بلا حدود" للمطالبة بإطلاق سراحه إلى داونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

وجاء في الالتماس الالكتروني الذي وقع عليه نحو 80 ألف شخص، إنه من الممكن أن تقضي محكمة أمريكية بسجن أسانج "لما يصل إلى 175 عاما، بتهم تتضمن نشر معلومات تخدم المصلحة العامة وتزويد الصحفيين بها".