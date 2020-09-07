 المغرب يفرض تدابير جديدة لمواجهة انتشار كورونا بالدار البيضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب يفرض تدابير جديدة لمواجهة انتشار كورونا بالدار البيضاء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:30 ص

قررت الحكومة المغربية، اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالعاصمة الاقتصادية للمملكة (الدار البيضاء)، وسيتم العمل بهذه التدابير لمدة أربعة عشر يوما، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأفاد بيان للحكومة أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات الآتية : إغلاق جميع منافذ مدينة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل صادرة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، واعتماد نظام التعليم عن البعد، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، كما سيتم إغلاق أسواق الأحياء من الساعة الثالثة بعد الظهر، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية الساعة الثامنة مساء، والمطاعم الساعة التاسعة ليلا.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء المدينة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للعاملين فى الأجهزة الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة حيازتهم ما يثبت عملهم الليلي.

وأهابت الحكومة المواطنين الالتزام الصارم بتوجيهات السلطات بالتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، والتزام قواعد النظافة العامة واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

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