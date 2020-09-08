ترامب يتهم الديمقراطيين بمهاجمة حزم التحفيز ولقاح كورونا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي بأنهم لا يريدون إبرام صفقة بشأن جولة أخرى من حزم التحفيز؛ لأنهم يعتقدون أنه من شأن ذلك مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب القول، في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن سبب رفضه زعماء الديمقراطيين للتفاوض، "إنهم لا يريدون إبرام صفقة.. ليس علي أن أقابلهم من أجل أن يتم رفضها".



من ناحية أخرى، اتهم ترامب المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، اليوم الاثنين، بمهاجمة محاولات التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، "بالانخراط في خطاب متهور مضاد للقاح".



وقالت هاريس إنها لن تثق بترامب في الإشراف على استخدام لقاح مضاد للفيروس المميت، بينما حذرت في الوقت ذاته من أن مسئولي الصحة العامة قد يتم "تكميمهم" من قبل البيت الأبيض.