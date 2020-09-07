ترامب يجدد مطالبة ألمانيا بوقف مشروع نورد ستريم 2

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمانيا مجددًا بوقف مشروع "نورد ستريم 2"، بعد واقعة تسميم المعارض الروسي الكسي نافالني.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يحميان ألمانيا من روسيا في الوقت الذي تدفع فيه برلين مليارات إلى موسكو.

وتساءل ترامب "كيف لألمانيا أن تقوم بعمل تجاري يمنح روسيا مليارات بينما نحمي نحن ألمانيا من روسيا، كيف يُفْتَرَض أن يسير هذا الأمر؟"، مكررًا انتقاده المعروف للمشروع.

وفي رده على سؤال من صحفي، حول ما إذا كان ترامب سيؤيد المطالب المنادية بوقف مشروع نورد ستريم، قال ترامب: "بالتأكيد" مشيرا إلى أنه واحد من أوائل الذين طالبوا بهذا، موضحًا أن ألمانيا معتمدة على روسيا في إمدادات الطاقة للحد الذي يحول دون إمكانية وقف المشروع.

وأضاف ترامب أن " ألمانيا في موقف ضعيف في قضية الطاقة، فهم يغلقون كل المحطات النووية".

ويجري بناء خط نورد ستريم 2 عبر بحر البلطيق ومن المنتظر أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، كما يجري النقاش حاليا في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي وقف المشروع كرد فعل على تسميم نافالني.

يذكر أن الحكومة الأمريكية والجمهوريين في الكونجرس يعارضون المشروع منذ فترة طويلة ويحاولون وقف بناء المشروع بالعقوبات.