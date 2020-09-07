رئيس وزراء أسبانيا: الاندماج بين مصرفي كايكسا وبانكيا سيكون له آثار إيجابية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقابلة مع محطة "تي في إي" الحكومية اليوم الإثنين، إن الاندماج بين مصرفي "كايكسا أس ايه" و"بانكيا أس أيه" سيكون له "الكثير من الجوانب الإيجابية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن سانشيز القول إنه: "في حال تمت الصفقة، فإن الكيان المصرفي الناتج سيكون له وجودا كبيرا في كاتالونيا ومدريد ومجتمع فالنسيا وجزر البليار".

وأشار إلى أن قيمة أسهم بانكيا زادت منذ تداول نبأ الاندماج المحتمل، لذا "يبدو أن الصفقة لها منطق تجاري".

وتلقت أسهم البنوك دعما على خلفية محادثات الاندماج بين مصرفي بانكيا وكايكسا، لتشكيل أكبر كيان مصرفي محلي في إسبانيا.