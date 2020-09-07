قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الإثنين، التحفظ على 31 ألفًا و840 عبوة منتجات غذائية، عبارة عن "حلوى جافة، وشيبسي"، غير صالحين للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطهم داخل مخزن "غير مرخص".

وطلبت النيابة سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها من عدمه، وحجز المدير المسئول عنها على ذمة التحريات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، وبحوزته منتجات مجهولة المصدر، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبتقنين الإجراءات تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.