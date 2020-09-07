النّمسا تسجل 290 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 290 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 29 ألفا و561 حالة.. وقد تعافى منها 25 ألفا و300 حالة، بينما قفز عدد الوفيات إلى 746 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات الإجمالية في العاصمة فيينا بلغت 8961 حالة، بزيادة قدرها 75 حالة في 24 ساعة.. بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 222 حالة بزيادة عشر حالات.

وأوضح أن عدد الإصابات في النمسا السفلى بلغ 56 حالة، والنمسا العليا 33 حالة، وستيريا 32 حالة، وتيرول 31 حالة.