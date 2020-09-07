التصريح بدفن 3 غرقى بشاطئ النخيل بعد كشف هوية مجهول في الإسكندرية

صرحت نيابة أول العامرية بإشراف المحامي العام لنيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بتسليم جثامين 3 غرقى لأسرهم لمواراتهم الثرى، بعد أن كشفت المباحث الجنائية، عن هوية الجثمان المجهول الذي قذفته المياه على رمال شاطئ النخيل، وتبين أنه للشاب أحمد عصام الدين حلمي، 22 عامًا، من محافظة الدقهلية.

وكان 3 أشخاص - بينهم طفل - لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين؛ غرقًا في مياه البحر، بعد ارتياده للاستحمام بشاطئ النخيل، الكائن في منطقة الـ21 بالعجمي، غربي الإسكندرية، وتم انتشالهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وعدد من الغواصين المتطوعين.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارات، من مأمور قسم شرطة أول العامرية، ومدير إدارة الحماية المدنية، وإدارة شرطة النجدة، يفيد بأن الغرقى تسللوا للسباحة في مياه البحر ليلًا، لكن التيار جرفهم وفارقوا الحياة.

وبانتقال قوات الدفاع المدني، والكول الأمني التابع لقسم شرطة أول العامرية، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم انتشال الجثمانين الآخرين وهما: عمرو عبد الجواد، 21 عامًا، من منطقة بولاق، محافظة القاهرة، وإيهاب عصام الدين حلمي، 16 عامًا، من مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية.

تم نقل الجثامين للمشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق، حيث طلبت تحريات المباحث حول الحادث، وسؤال موظفي الشاطئ التابعين لإدارة السياحة والمصايف بحي العجمي.

يُذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، وبخاصة في شاطئ النخيل بالعجمي، وقعت رغم قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية بغلق 61 شاطئا.