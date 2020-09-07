ذكرت وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، أن وزارة الداخلية التركية قامت اليوم الاثنين، بعزل 40 رئيسا لمدنا تركية في ولايات ذات أغلبية كردية، بجانب مئات الموظفين الآخرين، وذلك استمراراً لحملات تصفية المعارضة التركية.

وقالت الوكالة إنه بجانب رؤساء المدن تم عزل عدد من نوابهم في إطار تحقيقات جنائية وإدارية تتعلق باتصالهم بحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦.

وجاء نحو ٤٠٠ مسئول محلي ضمن قائمة التصفية التي أعدتها السلطات وفقا لقوائم أعدها جهاز المخابرات التركي.

واعتبر محللون أن وزير الداخلية سليمان صويلو يسعى لترسيخ أقدامه في إطار صراعه مع وزير المالية صهر الرئيس أردوغان بيرات البيراق بدعوى تصفية أجهزة الدولة من أعضاء حركة الخدمة الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة بعد خضوعهم لعملية انتقاء صارمة.

وكان من بين رؤساء المدن المعزولين رئيس مدينة سيلفان بولاية دياربكر والوصي على البلدية، محمد أوسلو، ورئيس مدينة ديادين بولاية أغري والوصي على البلدية، حسن دوغان، وئيس بلدية بلدة كاراكوبرو بولاية شانلي أورفا، أفوق أكيل، ورئيس مدينة بلدة أكشاكالي في ولاية طرابزون، حمزة أوزر.