ريال مدريد يستعد للموسم الجديد بمواجهتين وديتين

قرر الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، خوض مباراتين وديتين استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني «لا ليجا».

ويواجه ريال مدريد فريق رايو فايكانو يوم الأربعاء 9 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في أولى مبارياته الودية، فيما يلتقي مع خيتافي، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر على نفس الملعب.

وقرر ريال مدريد أن تكون المباراتين سريتين، أي أنه لن يتم إذاعتهما عبر القنوات التلفزيونية، إذ يعتبرهما المدرب زين الدين زيدان مباراتين تدريبيتين.

ويلعب ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الأحد 20 سبتمبر، بعدما أجلت رابطة الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى أمام خيتافي، بسبب مشاركة الفريقين في المسابقات الأوروبية بنهاية الموسم الماضي.