الأنصاري: لم نسجل أي مخالفة بناء أو تعدي على أراض زراعية للشهر الرابع على التوالي



قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تشهد إقبالًا غير طبيعي على التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى ازدحام المراكز التكنولوجية.

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنه يتم العمل في المراكز لتلقي طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع وفي ساعات عمل تمتد في بعض الأحيان إلى منتصف الليل، لافتًا إلى أن 90% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، دائمًا ما يؤكد خلال اجتماعات مجلس المحافظين على أهمية ملف المخالفات، موضحًا أنه يتم إعلام المخالفين بمحافظة الفيوم بضرورة التقدم للتصالح.

ولفت إلى أن البنك الأهلي أطلق مبادرة في محافظة الفيوم لتمويل بعض المواطنين للتصالح في المخالفات، مؤكدًا أنه يتم مراجعة قيم التصالح، وستتحرك بشكل ملحوظ.

وتابع: «لم نسجل أي مخالفة بناء أو تعدي على أراض زراعية للشهر الرابع على التوالي»، قائلًا إن الدولة لن تسمح مجددًا بحدوث أي خلل في هذا الملف.



