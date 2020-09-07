أمير: الزمالك يفوز بمجهود لاعبيه وليس بعوامل مساعدة!

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن ناديه لا يفوز بعوامل مساعدة، مثل بعض الأندية موجها انتقاده لتقنية الفار.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فوز مهم ولم يبق أمامنا إلا توسيع فارق النقاط، ولا يجوز أن نتحدث عن الأداء ونحن نلعب مباراة كل 3 أيام، وعدنا للدوري من أجل دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "لا يوجد وقت للاستشفاء، نتدرب مرتين، وبخصوص الإصابات التي يعاني منها الفريق، الجميع يرى ما نعاني منه منه، مثل حازم إمام ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي".

وتابع: "أتمنى أن ينظر اتحاد الكرة للفرق المشاركة إفريقيًا، وأن يبحث عن المصلحة العامة للفرق المصرية".

وأردف: "نادي الزمالك لا ينافس على بطولة واحدة، نحن نلعب على أكثر من بطولة، ونحن نفوز بدون أي عوامل مساعدة، فقط مجهود اللاعبين داخل الملعب".

وعن تقنية "الفار"، أبدى أمير استياءه، قائلا: "لا أحب الحديث عن التحكيم، وتعهدت مع نفسي ألا اتحدث إلا عندما يكون هناك حالة فجة، لكن نطالب فقط أن يكون هناك تركيز أكبر، لأنهم يتحكمون في مصير أندية".

واختتم: "لا يليق أن ندفع هذا الكم من الأموال في تقنية الفار ولا نجيد استخدامها بعد ذلك، وأكيد سيكون هناك تدارك للأخطاء".