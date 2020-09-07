قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتم معاقبة صاحب العقار الذي يسمح بإيجار عقاره كمركز للدروس الخصوصية، منوهًا بأنه يوضع تحت طائلة القانون.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأحد، المحافظة مستمرة في غلق مراكز الدروس الخصوصية، حفاظًا على صحة الأبناء، مؤكدًا استمرار الإصرار لتدشين حملات على مراكز الدروس الخصوصية.

وأوضح أنه يتم معاقبة صاحب العقار، لأن هذا النشاط تجاري غير مسجل، إضافة إلى أن المكان غير مؤهل لاستقبال الطلاب، إضافة إلى أنه غير مرخص من الدفاع المدني والصحة والضرائب.

وأشار إلى أنه لابد من مساعدة أولياء الأمور للدولة من خلال عدم إرسال أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، مستطردًا: «لو الابن أصيب المدرس هيفيدنا بإيه».