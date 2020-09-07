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إزالة التعديات على أراضي الأوقاف بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 2:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 2:23 ص

قادَ، حكمدار شرق الإسكندرية، ومأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بإشراف مدير الأمن اللواء سامي غنيم، أمس الأحد، حملة ميدانية مكبرة؛ استهدفت إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، كائنة في عزبة العرب، حيث تم تنفيذ قراري إزالة عبارة عن أسوار حديقة وجزء من الطابق الأول علوي، لمنزل مخالف، فضلًا عن تسليم عقار ثانٍ عبارة عن سملات لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة.

وفقًا لمصدر أمني، فقد شارك في الحملة، وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وسكرتير عام الحي، والعضو القانوني، وممثلي إدارة المشروعات، ومسئولي هيئة الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لشن حملات إزالة فورية لمخالفات البناء والتعديات الواقعة على أراضي الدولة، وضبط المتعدين عليها وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

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