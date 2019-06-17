ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع العامة في 24 ساعة

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرته سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 11 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و658 شاحنة منها 666 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31 ألفا و960 طنا من البضائع العامة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 104 آلاف و843 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9 آلاف و749 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و100 طن، لتشمل 7450 طن فوسفات، 3850 طن مولاس، 8800 طن يوريا، و3 آلاف طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و505 أطنان، لتشمل 7 آلاف طن أنابيب، 4 آلاف طن خردة، 9200 طن حبيبات ناتج حرق أفران، 3650 طن زيت طعام، و11 ألفا و655 طن قمح.

وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 595 حاوية مكافئة؛ وشمل فواكه (رمان وفراولة)، خضروات (بطاطس، بطاطا، وفول أخضر) وحاصلات زراعية (ثوم وشمر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، سنغافورة، مالطا، هولندا، باكستان، فرنسا، وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 152 حاوية مكافئة وبلغت حاويات الترانزيت 874 حاوية مكافئة.