شمال سيناء: قدمنا تسهيلات للراغبين في التصالح بمخالفات البناء

قال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، إن الدولة بجميع أجهزتها تتخذ عدد من الاجراءات لتصحيح مسار البناء المخالف، وذلك من خلال إصدار قانون يتيح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وأضاف، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط على مستوى مجالس المدن، أن شمال سيناء تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع نسبة الـ25% كجدية على التصالح، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ومن جانبه، أوضح العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة وضعت تيسيرات كبيرة لقيام المواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، ودفع قيمة جدية التصالح، حيث يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع، وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية، وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً.

وأشار الغندور إلى إقبال المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وصرح بأنه على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح، والالتزام بسداد رسم الجدية، مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوميًا حتى يمكن اتخاذ اللازم وإخطار وزارة التنمية المحلية بها، وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة.

وأعلن عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، قيام الإدارات الهندسية في مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع، وحصر المخالفات وتحديد أنواعها، مشيرًا إلى ضم مهندسي وفنيي مديريتي الطرق والإسكان إلى مجلس المدينة بقرار من المحافظ؛ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة.

وطالب البدري بمراعاة الدقة المتناهية في كل البيانات التي يتم تجميعها عن طريق مجالس المدن؛ لإنشاء قاعدة بيانات في ظل تحول الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن اللجنة المشكلة برئاسة اللواء هشام الخولي، واشتراكه في أعمال اللجنة في حصر المخالفات ومعاينتها على الطبيعة، وعرضها على الجهات المختصة وفي انتظار ما يصدر بشأنها.