روسيا تعلن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الاثنين الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعمل من أجل كسر الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والمغتربين في سوريا وليد المعلم مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في دمشق اليوم، بحسب وكالة الأنباء السورية.



وقال بوريسوف إن سوريا تتعرض للحصار الاقتصادي والعقوبات بما فيها ما يسمى (قانون قيصر) الأمريكي؛ بسبب المواقف غير البناءة للإدارة الأمريكية وحلفائها في أوروبا ونعمل على كسر هذا الحصار.



وشدد بوريسوف على أن روسيا وسوريا ترتبطان بعلاقات شراكة في مختلف المجالات ونبذل قصارى جهدنا لتعزيزها، مشيرًا إلى أن مشروع الاتفاقية الجديدة بين سورية وروسيا يضم أكثر من 40 مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر.



من جانبه، جدد لافروف التزام روسيا الثابت بسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واحترامها مبدأ أن السوريين أنفسهم يقررون مستقبل بلدهم، مشيراً إلى أنه بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سوريا على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها.



وأوضح لافروف أن بعض الدول والقوى الخارجية تحاول تمرير مخططاتها الخاصة في سورية وخنق الشعب السوري باستخدام العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي إلى سوريا مكرسة لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية السورية وبحث الوضع في سوريا والمنطقة والعالم.



من جانبه، أوضح المعلم أن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد وقال "نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسنًا في الأشهر القادمة".



وأشار المعلم إلى أن الوفد الروسي أجرى اليوم لقاء مثمرًا مع الرئيس السوري بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سوريا والمنطقة.