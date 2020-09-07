السعودية: صدور أحكام نهائية بحق 8 متهمين في قضية جمال خاشقجي

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.



وأكد المتحدث الرسمي – وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، مبيناً أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على 5 من المدانيين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم.



وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.



وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين(22،23) من نظام الإجراءات الجزائية.