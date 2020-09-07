السجن عامين لشقيقتين متهمتين بسرقة 4 أشخاص في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الاثنين، كل من "هـ.ع.ع"، 20 عامًا، وشقيقتها، "ر.ع.ع"، 18 عامًا، كوافرتين، بالسجن عامين؛ لاتهامهن بالاشتراك مع آخرين وسرقة المواطنين، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 33626 لسنة 2019 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية يفيد قيام فتاتين بسرقة وسرقة 4 أشخاص، أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أن المجني عليهم: "م.ي.ع"، 50 عامًا، مدرس، و"ح.ع.ع"، 50 عامًا، صاحب محل مستحضرات تجميل، مقيمان في منطقة العامرية، و"م.ح.ج"، 35 عامًا، صحفي، مقيم في محافظة القليوبية، و"أ.ف.س"، 30 عامًا، صاحب مصنع، مقيم في محافظة الجيزة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه "الأول" دعا المتهمتين لمسكنه؛ لوجود معرفة سابقة بينهما، بهدف إقامة علاقة عاطفية مع باقي المجني عليهم داخل الشقة، وفي تلك الأثناء اتفقت المتهمتين مع آخرين للمجيء وسرقة متعلقاتهم الشخصية، تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وبتقنين الإجراءات وضبط المقضي بحقهن، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهن على النيابة العامة، قررت حبسهن على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهن لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر، عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.