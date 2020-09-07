مقاطع فيديوهات عديدة انتشرت لمظاهرات في نيجيريا وضجت بها مواقع التواصل ووسائل الأخبار، خرجت فيها مئات النساء عاريات للاحتجاج في ولاية كادونا الشمالية الغربية، وهن تنتحبن وتتدحرجن على الأرض؛ للتنديد بقتل أهاليهن في الهجمات المستمرة على مجتمعهم، وطالبت المتظاهرات -معظمهن من الأمهات- بالعدالة، مطالبات الحكومة والأجهزة الأمنية والمجتمع الدولي بالتدخل.

ولكن، الاحتجاجات العارية ليست جديدة في نيجيريا، فهي تعد تقليدا بين المجموعات العرقية في نيجيريا كالإيجبو واليوروبا، حيث يعتبرون أن خلعهم لملابسهم نقمة على الحكومة، لذلك في بعض الأحيان تخلع النساء ملابسهن للتنديد بأبنائهن المتغيبين أو الأزواج، وفي بعض الحالات للإعلان عن استعدادهن للموت من أجل قضية ما.

ووفقا لشبكة "ذا كونفرزيشن" الإعلامية غير الربحية، فإن النساء النيجيريات لديهن تاريخ من الاحتجاجات العارية لطلب الإنصاف، بدءا من الحقبة الاستعمارية، استخدمن فيه النساء العري كأداة للقوة في إسماع أصواتهن، لذلك تلجأ النساء أجسادهن للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة من قبل السلطة وخاصة الأمهات والجدات.

• تاريخ الاحتجاجات العارية

أبحاث معدودة انتشرت حول الاحتجاجات العارية، بعضها أظهر أن احتجاج النساء العاريات كان أداه قوية للاحتجاج، أعادت فيه النساء إحياء الاحتجاجات والمقاومة الاجتماعية والسياسية مثل العادة الشائعة بين نساء الإجبو المعروفة باسم "شن الحرب" مع الرجال، وهي عادة تظهر فيها النساء عدم موافقتهن على الرجال المسيئين، أو الرجال الذين فشلوا في إعالة أسرهم أو الذين يتجاهلون العادات والتقاليد.

وكانت النساء ترتدين زي الرجال استعدادًا للحرب، وكن ترتدون المئزر (المريلة) فقط، وتلطخن الرماد على وجوههن وتحملن عصي النخيل، ترقصن في أرجاء المنزل وهن تغنين أغاني بذيئة ومهينة تشكك في رجولة الجاني، وتقصفن المنزل باستخدام مدقاتهن، وفي الحالات الشديدة تدمرن المنازل وتواصلن حتى يتوب الجاني، فكان يُنظر إلى هذه العادة على أنها الوسيلة النهائية التي يُعاقب بها الرجال المخالفين.

وسجل التاريخ العديد من الاحتجاجات العارية أو شبه العارية من قبل النساء بسبب الاستياء من سياسات الحكومة أو الحوادث الخطيرة والعنصرية، وكانت هذه الاحتجاجات تنجح غالبا في تحقيق أهدافها، ومع ذلك، فإن الاحتجاجات العارية تستخدم دائمًا كملاذ أخير، ففي جنوب شرق نيجيريا بدأت تلك النوعية من الاحتجاجات خلال الاستعمار، عندما خرجت المئات من النساء العاريات ونصف العاريات، في عام 1929، إلى مدن أويري وكالابار وأبا، للاحتجاج على السياسات الاستعمارية القاسية.

وفي الثلاثينيات من القرن الماضي، سار أعضاء اتحاد مدينة أبيوكوتا النسائي في جنوب غرب نيجيريا نصف عراة احتجاجًا على النظام، وفي 8 يوليو الماضي، خرجت حوالي 600 امرأة شبه عارية أو شبه عارية من 6 مجموعات عرقية في جنوب شرق نيجيريا الغني بالنفط، احتجاجا على تلوث مياههن وأرضهن من محطة النفط الرئيسية، واتهمن الشركة بالاستغلال الجسيم لأبناء المنطقة وعدم توزيع ما يكفي من الثروة التي تحصل عليها من النفط، كما طالبن بتغييرات في البنية التحتية.

وأدت الاحتجاجات إلى عقد اتفاقية سلام مع شركة النفط، ووافقت على توظيف عمال من المنطقة، والمساهمة في تعديل البنية التحتية، وإنشاء مخطط للقروض الصغيرة لمساعدة نساء القرية على بدء أعمالهن الخاصة، وتزويد المنطقة بالمدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء.

وخرجت الاحتجاجات العارية أيضا لمعارضة التدخلات الحكومية والعسكرية، كما حدث في 20 مايو 2017، عندما نظمت بعض النساء من السكان الأصليين احتجاجًا في مدينة أبيريبا بولاية أبيا ضد هجوم مزعوم من قبل الجيش النيجيري، خرجت فيها بعض النساء بدون ملاءات بينما ارتدت آخريات الملابس الداخلية.

وبالمثل، في يوليو عام 2013، احتج ما يقرب من 100 امرأة عاريات في مدينة كوكوريتاون في ولاية دلتا على "الحصار غير المقبول" الذي فرضه الجيش النيجيري على المنطقة.