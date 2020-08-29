ما سبب إخفاء تشادويك بوسمان نجم «بلاك بانثر» إصابته بالسرطان؟ وكيله يوضح

ودع عشاق السينما، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، نجم الفيلم الشهير "النمر الأسود"، في 28 أغسطس الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.

تم تشخيص إصابة بوسمان بسرطان القولون في المرحلة الثالثة في عام 2016، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وأصاب موته المحبين له في جميع أنحاء العالم بالدهشة، خاصة أنه لم يعلن عن مرضه، وقام بتصوير أكثر من عمل من بينهم فيلمين لشركة مارفل، كبطل خارق وهو يخضع لعلاج السرطان.

قدم بوسمان أدوار متنوعة خلال مدة عمله في السينما والتلفزيون، وجسد شخصيات اتسمت بالقوة والجسد الرياضي، على الرغم من مرضه أثناء تصوير بعض هذه الأعمال، مثل لاعب البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42"، وجيمس براون في فيلم "Get On Up، والشخصية الأبرز في مسيرته ملك أوكندا "تشالا" في فيلم "بلاك بانثر".

ما سبب إخفائه خبر مرضه؟

قال مايكل جرين وكيل أعمال الممثل الراحل تشادويك بوسمان، إن والدة بوسمان كانت صاحبة الإلهام وراء هذا القرار، حيث نصحته أن يحافظ على حياته الخاصة هادئة بعيدا عن الضجة، وفق ما جاء في مقابلة مع مجلة هوليوود ريبورتر.

وقال جرين: "إن والدة بوسمان علمته دائما ألا يثير ضجة الناس حوله، لذلك نشأ محب للخصوصية والحفاظ على حياته بعيدا عن الشائعات، لذلك كان هناك مجموعة صغيرة من الناس على علم بالصعوبات التي يواجهها الراحل، كان من بينهم أنا ومدربه أديسون هندرسون، وزوجته تايلور سيمون ليدوارد".

وحكى المدرس هندرسون، وهو كان مسئول عن تمارين بوسمان في أفلام كابتن أمريكا الحرب الأهلية والنمر الأسود، عن تجربته مع الراحل، وقال: "لقد ذكرته بوالدي الذي هزم السرطان أربع مرات ولم يستسلم، كنت أقول له أنت تذكرني بأبي، أنتم مقاتلون، ولا تتوقفون أبدًا عن محاربة هذا المرض، كنا نحاول دعمه دائما".

وقال هندرسون إن بوسمان حقق أقصى استفادة من كل يوم عاش فيه، على الرغم من مشاكله الصحية.

وأكمل جرين حديثه وقال: "كانت هناك أيام عندما صعبة، حيث اشتد المرض على بوسمان أثناء التصوير، خاصة في فيلم Ma Rainey's Black Bottom ، ولكنه لم يتوقف واستمر لكي ينهي تصوير مشاهد الفيلم، لقد كان يعيش حياته الفنية على أكمل وجه ويستغل وقته ولحظاته للتأثير على الناس بفنه".

ووصفه محبوه بأنه كان يتحلى بكثير من الحكمة والمعرفة، لذلك لم يدع المرض يحرمه من الفن وتقديم نماذج لقصص مذهلة مثل ملك أوكندا في فيلمه الشهير "النمر الأسود".