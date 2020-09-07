تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكثف استعدادات متابعة جولة إعادة انتخابات الشيوخ

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإطلاق أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر إجراء الجولة الثانية منها في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وكانت التنسيقية قد حصلت على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يومي11 و12 أغسطس الماضي، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بياناً حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك في منتصف اليوم، مؤتمر صحفي حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأي العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض.

وفي اليوم الثاني، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأي العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا في منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات التي ستشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "زووم" بالإضافة لإصدارها تقارير المتابعة للعملية الانتخابية برمتها.