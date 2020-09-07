أحمد كمال يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل

علق الفنان أحمد كمال، على شائعات تدهور حالة الفنانة عبلة كامل الصحية، قائلًا إنها لا تتابع كل ما يُكتب عنها، بسبب ازدياد الإشاعات.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنها طلبت منه الرد على شائعات اعتزالها لأسباب دينية، مشيرًا إلى أنه كذب خبر اعتزالها بالفعل، وقال إنها تؤجل أعمالها لبعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشف أن عبلة كامل قد تعود للعمل مع بداية العام المقبل، مؤكدًا أنها تريد العمل، لكنها تنتظر الدور المناسب لها.

وأشار إلى أن هناك سيدة تُدعى نور، أنشأت صفحة على موقع "تويتر" باسم الفنانة عبلة كامل، وتتحدث معها على الموقع كأنها الفنانة نفسها، مضيفًا أن الحسابين وهميين، إضافة إلى أنهما ليس لديهما فتاة تُدعى نور.

وذكر أن الفنانة اتخذت إجراءً قانونيًا منذ عدة أشهر، وذهبت إلى وزارة الداخلية لتثبت أن هناك حسابًا ينتحل شخصيتها، لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هناك أكثر من حساب باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن «كامل» لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا بأي شكل، مستطردًا: «واضح إن فيه جهات معينة وراء هذه الشائعات.. وده كلام فارغ وماحصلش».