وزير النقل الفرنسي: الحركة الجوية لن تنتعش خلال العام الجاري

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قال وزير النقل الفرنسي جان باتيست جيباري، إنه لا يتوقع انتعاش حركة الطيران الجوي خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، وذلك في حوار مع إذاعة فرانس إنفو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جيباري قال في الحوار إن حركة النقل الجوي ما زالت ضعيفة بصورة عامة.

وطالب الوزير، بتنسيق أفضل للقيود المفروضة على السفر في أوروبا.

ويشار إلى أن قطاع الطيران حول العالم يواجه أزمة غير مسبوقة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد وافقت الجمعة الماضية على منحة بقيمة تقل قليلا عن 200 مليون يورو _236 مليون دولار_ من الدولة الإيطالية لشركة أليتاليا المتعثرة للطيران، للتعويض عن الأضرار الناشئة من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت في نفس اليوم شركة فيرجين أتلانتك البريطانية للطيران شطب 1150 وظيفة أخرى، داعية الحكومة لمساعدة شركات الطيران المتعثرة.

وكانت الخطوط الجوية النرويجية، قد بدأت الأسبوع الماضي مفاوضات مجددًا مع الحكومة للحصول على دعم إضافي.