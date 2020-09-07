مفوضية الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات صارمة لخفض انبعاثات الكربون

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية قد تقترح هدفاً مناخياً أكثر صرامة بكثير بحلول عام 2030 بحيث يتم خفض انبعاثات الكربون في دول التكتل، بنسبة 55 في المئة مقارنة بعام 1990، بدلاً من 40 في المئة كما كان مقرراً.

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، معالجة هذه المسألة في خطابها الرسمي عن حالة الاتحاد بعد غد الأربعاء الموافق 16 سبتمبر.

وفي عام 2019، أثارت فون دير لاين إمكانية زيادة الهدف إلى 50-55 في المئة، لكنها دعت في البداية إلى إجراء تقييم مفصل لتأثر ذلك.

ومن شأن الهدف الأكثر حدة أن يدعم اتفاق باريس، الذي وضع إطاراً يهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، وسيمثل أيضاً خطوة أخرى نحو هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أن يصل إلى الصفر ويصبح محايداً مناخياً بحلول عام 2050.