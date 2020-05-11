مجلس الدولة الفرنسي: الفرض الإجباري للكمامات في الأماكن العامة يقيد الحرية الفردية

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، الإثنين، أن وجوب ارتداء الكمامات مخالف للحرية الفردية، وذلك عقب إقرار عدة مدن فرنسية فرض الكمامات إجبارياً في الأماكن العامة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر مجلس الدولة حكماً بشأن وجوب ارتداء الكمامات في كامل البلدية أو الإقليم، معتبراً أن هذا الالتزام مشروطًا بوجود العديد من مناطق الخطر في نفس البلدية، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

وأمر قاضي الإجراءات المستعجلة بمجلس الدولة بإلغاء قرارات المحاكم الإدارية في مدينتي ستراسبورج وليون في 2 و 4 سبتمبر الجاري، وكان المسؤولون المحليون في المدينتين قد نجحوا في استصدار قرار من المحاكم بإلزامية ارتداء الكمامة في كامل الإقليم.

لكن قاضى مجلس الدولة أمر بتعليق الالتزام بارتداء الكمامة "على كامل الإقليم،" معتبراً أن هذا القرار "اعتداء خطير وغير قانوني بشكل واضح على حرية التحرك".

وأوضح القاضى أن السلطات يمكنها فرض ارتداء الكمامات في مناطق واسعة بالنسبة لبلدية مكتظة بالسكان مثل ليون أو فيلوربان، شريطة أن يكون قرار مبرر من خلال وجود عدة مناطق معرضة بشدة للعدوى، أما في البلديات الأقل كثافة تقتصر إلزامية ارتداء الكمامة على وسط المدينة".

وأشار القاضي إلى أن "انتشار الفيروس كان يتسارع في المقاطعتين وأنه في ظل الوضع الحالي، فإن ارتداء الكمامات في الهواء الطلق له ما يبرره في ظل كثافة الأشخاص أو عندما لا يمكن ضمان احترام مسافات التباعد الاجتماعي".

وتابع أن "تحديد المناطق والأوقات التي يكون فيها ارتداء الكمامات إلزاميًا يجب أن يأخذ في الاعتبار القيد الذي يمثله ذلك بالنسبة للسكان، الذين يجب عليهم أيضًا احترام هذا الالتزام في وسائل النقل العام، في أغلب الأحيان، في مدرستهم أو جامعتهم أو في مكان عملهم".

فيما يتعلق بإقليم الألزاس، رأى القاضي أنه في بعض البلديات الأقل كثافة سكانية حيث يسهل تحديد وسط المدينة، لا يمكن فرض ارتداء الكمامات على المنطقة بأكملها".

وفيما يتعلق بالرون، يقر القاضي الالتزام بارتداء كمامة في جميع أنحاء إقليم ليون وفيلوربان. ومن ناحية أخرى، يجب على رئيس البلدية أن يمنح إعفاءً من ممارسة الأنشطة البدنية أو الرياضية.

ومع استمرار انتشار وباء كورونا، تدرس الحكومة الفرنسية تقليص مدة "الأسبوعين" الموصى بها للمرضى و المخالطين من 14 يوم إلى 7 أيام فقط، بحسب عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش". وسجلت فرنسا ما يقرب من 9 آلاف حالة إصابة يوم الجمعة، وأكثر من 8500 السبت و 7000 آخرين الأحد.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، وضع 7 أقاليم أخرى تغطي مدنًا رئيسية مثل ليل وستراسبورج وديجون في حالة تأهب مع تسارع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.