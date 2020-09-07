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سامي يقود المران الأول مع سموحه في وجود عامر

الإسكندرية - احمد عبد العزيز
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:32 م

قاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحه ، أول تدريباته مساء اليوم الإثنين ، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك والمقررة الخميس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لأحمد سامى خلفا لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج.

وقبل بداية المران حرص رئيس النادى على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه. خلال تواجده كلمة للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحه إلى وضعه الصحيح كأحد الاندية المنافسة على البطولات.

 

 

 

 


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