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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:52 ص

تقام اليوم الاثنين الموافق 7/9/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة حرس الحدود أمام الأهلي في الدوري المصري.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الاتحاد السكندري أمام مصر المقاصة - 3:30 - on time sports

وادي دجلة أمام المقاولون العرب - 6:00 - on time sports

الإسماعيلي أمام نادى مصر - 6:00 - on time sports

حرس الحدود أمام الأهلي - 8:30 - on time sports

دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان أمام روسيا البيضاء - 4:00 - beIN SPORT HD 3

البوسنة والهرسك أمام بولندا - 8:45 - beIN SPORT HD 3

هولندا أمام إيطاليا - 8:45 - beIN SPORT HD 1

النمسا أمام رومانيا - 8:45 - beIN SPORT HD 6

إيرلندا الشمالية أمام النرويج - 8:45 - beIN SPORT HD 5

التشيك أمام أسكتلندا - 8:45 - beIN SPORT HD 5

الكيان الصهيونى أمام سلوفاكيا - 8:45 - beIN SPORT HD 11

ألبانيا أمام ليتوانيا - 8:45 - beIN SPORT HD 2


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