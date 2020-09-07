الملك سلمان وبوتين يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات السعودية الروسية وتوحيد جهود مكافحة كورونا

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوحيد الجهود لمكافحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعرض الجانبان أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد أبدى العاهل السعودي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا على الدور البناء لروسيا الاتحادية في تحالف "أوبك بلس" لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جانبه، أشاد بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبرا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى التواصل الجاري حاليا حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا.