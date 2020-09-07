 العمليات المشتركة العراقية تفتح تحقيقا بشأن سقوط صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد - بوابة الشروق
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العمليات المشتركة العراقية تفتح تحقيقا بشأن سقوط صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:19 ص

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين فتح تحقيق لتحديد "الجهة المقصرة" بعد سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي أحدها سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 سيارات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".

ويضم مطار بغداد الدولي جزءين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي تعرض لقصف متكرر مؤخرا.

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