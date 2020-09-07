دراسة: 4% من النساء الحوامل تُصبن بداء السكري

أظهرت دراسة دولية أن مستويات السكر في الدم التي كان يعتقد في السابق أنها طبيعية بالنسبة للنساء الحوامل قد تشير إلى مشاكل لأطفالهن، حيث أكد الأطباء أن سكري الحمل لدى الأم يمكن أن يعني مشاكل كبيرة لمولودها الجديد، وذلك كما نشر موقع "ويب ميد".

أشار الأطباء إلى أن حوالي 4% من النساء الحوامل تصبن بداء السكري، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم لدى النساء غير المصابات بالسكري في السابق، وعادة ما يختفي بعد الحمل ولكن لديه فرصة للعودة في حالات الحمل اللاحقة، ولكن كثيرا ما يضطر الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكري الحمل إلى مقاومة الكثير من السكر الذي يعبر من المشيمة إلى دمائهم، وغالبًا ما تجبر الأم للولادة عن طريق عملية قيصرية؛ وذلك لمنع إصابة الطفل أثناء الولادة الطبيعية.

وأكد الأطباء أن الأنسولين الذي يُجبرون على إنتاجه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم للأطفال عند الولادة أو التسبب في مشاكل بالتنفس عند الولادة، بل إنه قد يؤهلهم للإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة ومرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من حياتهم.

وقال بويد ميتزجر من جامعة نورث وسترن، حيث ترأس دراسة دولية استمرت 7 سنوات وتتبعت 23 ألفا و325 حالة حمل في 9 دول: "كان هناك جدل حول ما إذا كانت نتائج الحمل السلبية مرتبطة حقًا بسكر دم الأمهات، أم كان هناك تراجع في اعتبار هذه المشكلة، حيث تظهر هذه البيانات أن هناك علاقات واضحة بين نسبة السكر في الدم والنتائج في النساء اللواتي لا يمكن القول إنهن مصابات بالسكري بالمعنى التقليدي".