رئيس محلية النواب: لا نجامل الحكومة في ملف مخالفات البناء

أحمد السجيني للمحافظين عن مخالفات البناء: بتعملوا بلبلة في المجتمع

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يجامل الحكومة في ملف البناء المخالف، مشيرًا إلى ضرورة إعادة صياغة البيان الإعلامي، لتوعية المواطنين بطريقة صحيحة.

وأضاف «السجيني» أثناء لقاء ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هناك بعض المسؤولين يستغلون اللغط حول هذا الأمر في ابتزاز المواطن من أجل منافع شخصية، مؤكدًا أنه مازال يتم التصدي لهذه المشكلة.

وتوجه برسالة للمحافظين، قائلًا: «لم نشرع هذا القانون حتى يكون الهدف الأول هو الحصيلة.. انت كده بتعملي بلبلة في المجتمع نحن في غنى عنها.. بينما الهدف الأول هو تصفية الملف».

وأوضح أن أولويات التنفيذ في قانون مخالفات البناء لمن يصدر بحقهم محضر مخالفة وأصبحت جنحة سواء كانت منظورة أمام القضاء أو صدر بحقهم أحكام، مضيفًا أن المخالفة ليست لفظًا وإنما إجراء.

وأكد جدية الدولة في هذا الملف، لكنها بحاجة إلى تعاون المواطنين، مناشدًا الجميع تطبيق القانون بطريقة صحيحة.