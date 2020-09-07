 العراق: انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح في ميسان - بوابة الشروق
الإثنين 7 سبتمبر 2020 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح في ميسان

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:41 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين انطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون وتعزيز الاستقرار" في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان - أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان باشرت صباح اليوم مهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".

وأضافت أن "قطعات من فرقة الرد السريع شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر حاليا ولازالت مستمرة، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء جار البحث عنهم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك