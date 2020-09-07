العراق: انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين انطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون وتعزيز الاستقرار" في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان - أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان باشرت صباح اليوم مهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".

وأضافت أن "قطعات من فرقة الرد السريع شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر حاليا ولازالت مستمرة، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء جار البحث عنهم".