عادة ما يكون ميناء تشيفيتافيكيا، الواقع على بعد حوالي 50 ميلاً من روما الإيطالية، مزدحمًا بركاب الرحلات البحرية، من المصطافين، إذ تجري اختبارات الفيروس التاجي للأشخاص الذين يسافرون بالعبّارة من وإلى جزيرة سردينيا وإسبانيا طواعية.

وتم إنشاء الوحدة للكشف عن الحالات المصابة بسرعة، بعد زيادة الحالات في منطقة لاتسيو، والتي ارتبطت في الغالب بالشباب الذين يقضون عطلاتهم في كوستا سميرالدا في مدينة سردينيا الإيطالية، وهو امتداد من الساحل في شمال شرق الجزيرة حيث ينجذب الأثرياء.

ويعمل الطاقم الطبي في نوبات، مع إجراء الاختبارات على الركاب الذين ينزلون من العبارات في الصباح وعلى من يغادرون بعد الظهر، وتصبح النتائج معروفة في نصف ساعة.

ويقول أحد الموظفين: "في الصباح وصلنا إلى حوالي 900 شخص مصاب لكن هناك عدد أقل في فترة ما بعد الظهر حيث يغادر عدد أقل منهم"، وأجرى الأطباء 960 اختبارًا على الواصلين يوم الأربعاء، كانت بينها 6 حالات إيجابية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تحولت سردينيا الإيطالية إلى بؤرة لتفشي كورونا، بعدما تتبعت السلطات ما يقرب من 800 حالة انتقلت من لاتسيو في الأسابيع الأخيرة إلى منتجع كوستا سميرالدا.

وبناءً عليه قارن أليسيو داماتو، مستشار الصحة في لاتسيو، إن ثلث الزيادة اليومية في عدد الحالات في لاتسيو يمكن ربطها بأولئك الذين كانوا في منتحع كوستا سميرالدا، إذ تم تتبع العديد من المجموعات إلى النوادي الليلية، بما في ذلك أحد المليارديرات الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أواخر أغسطس.

وقالت السلطات، إن متوسط ​​عمر أولئك الذين ثبتت إصابتهم هو 25 عاما، وأنه من الواضح وجود ظاهرة التجمعات في الحانات والنوادي الليلية، مع القليل من الضوابط، والتي أثارت بعد ذلك موجة جديدة من الفيروس، وبشكل رئيس في تشيفيتافيكيا.

كما نقل المصطافون في سردينيا الفيروس إلى مناطق إيطالية أخرى بما في ذلك كامبانيا وبوغليا وإميليا رومانيا وفينيتو ولومباردي.

بينما يقول حاكم المنطقة كريستيان سوليناس، إن جزيرة سردينيا صورت بشكل غير عادل وسط خوف غير مبرر.

وتابع: "وليس ذلك فقط بل أنه وسط زيادة الرحلات الملغاة إلى سردينيا، تعهد الحاكم الإقليمي كريستيان سوليناس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام لتصويرها للجزيرة، التي كانت خالية نسبيًا من كوفيد _ ١٩، في نهاية يوليو، كمركز إيطاليا الجديد.

جدير بالذكر أنه تم تضخيم التغطية يوم الأربعاء، عندما تم تأكيد إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بفيروس كورونا بعد فترة و