ضبط 50 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على الأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 50 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية، منها 41 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وتصرف وتجميع)، و9 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – سلع بدون ترخيص – ذبح خارج السلخانة - منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية).